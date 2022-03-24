Ситуация в Киевской области: в двух районах гуманитарная катастрофа, Славутич - изолирован

В Киевской области по состоянию на 24 марта продолжаются бои, в некоторых общинах гуманитарная катастрофа. Российские оккупанты полностью изолировали город Славутич.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Гуманитарная катастрофа возникла в Вышгородском (Иванковская, Дымерская, Полесская общины) и Бучанском (Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка) районах. Кроме того, полностью изолированным остается Славутич.
Бои продолжаются в Ясногородке (Фастовский район), Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Дмитровской общинах (Бучанский район).
В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах зафиксированы перемещения врага. В некоторых населенных пунктах оккупанты окопались.
Кроме того, вражеская техника находится в Барышевской, Калытянской, Великодымерской и Калиновской общинах (Броварской район).
Относительно спокойно сейчас в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах.
Напомним, вражеские силы нанесли удар по городу Ахтырка в Сумской области. В результате обстрела погиб мужчина.
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