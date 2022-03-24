Ситуація у Київській області: у двох районах гуманітарна катастрофа, Славутич - ізольований

У Київській області станом на 24 березня тривають бої, у деяких громадах гуманітарна катастрофа. Російські окупанти повністю ізолювали місто Славутич.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.
Гуманітарна катастрофа виникла у Вишгородському (Іванківська, Димерська, Поліська громади) та Бучанському (Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка) районах. Крім того, повністю ізольованим залишається Славутич.
Бої тривають у Ясногородці (Фастівський район), Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Дмитрівській громадах (Бучанський район).
У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах зафіксовані переміщення ворога. У деяких населених пунктах окупанти окопалися.
Крім того, ворожа техніка знаходиться у Баришівській, Калитянській, Великодимерсьій та Калинівській громадах (Броварський район).
Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах.
Нагадаємо, ворожі сили завдали удару по місту Охтирка в Сумській області. В результаті обстріл загинув чоловік.
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