Ситуация в Киевской области: в двух районах гуманитарная катастрофа, Славутич - изолирован

В Киевской области по состоянию на 24 марта продолжаются бои, в некоторых общинах гуманитарная катастрофа. Российские оккупанты полностью изолировали город Славутич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Гуманитарная катастрофа возникла в Вышгородском (Иванковская, Дымерская, Полесская общины) и Бучанском (Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка) районах. Кроме того, полностью изолированным остается Славутич. Бои продолжаются в Ясногородке (Фастовский район), Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Дмитровской общинах (Бучанский район). В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах зафиксированы перемещения врага. В некоторых населенных пунктах оккупанты окопались. Кроме того, вражеская техника находится в Барышевской, Калытянской, Великодымерской и Калиновской общинах (Броварской район). Относительно спокойно сейчас в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах.