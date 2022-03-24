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Ситуація у Київській області: у двох районах гуманітарна катастрофа, Славутич - ізольований

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Київська область, Четвер 24 березня 2022 12:51
Ситуація у Київській області: у двох районах гуманітарна катастрофа, Славутич - ізольований Фото: очільник Київської ОВА Олександр Павлюк (Радіо Свобода)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області станом на 24 березня тривають бої, у деяких громадах гуманітарна катастрофа. Російські окупанти повністю ізолювали місто Славутич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.

Гуманітарна катастрофа виникла у Вишгородському (Іванківська, Димерська, Поліська громади) та Бучанському (Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка) районах. Крім того, повністю ізольованим залишається Славутич.

Бої тривають у Ясногородці (Фастівський район), Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Дмитрівській громадах (Бучанський район).

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах зафіксовані переміщення ворога. У деяких населених пунктах окупанти окопалися.

Крім того, ворожа техніка знаходиться у Баришівській, Калитянській, Великодимерсьій та Калинівській громадах (Броварський район).

Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах.

Нагадаємо, ворожі сили завдали удару по місту Охтирка в Сумській області. В результаті обстріл загинув чоловік.

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