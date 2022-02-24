Ситуация в Киеве сейчас: что происходит в городе

На главном вокзале столицы спокойно

Укрзализныця сообщает, что на столичный вокзал продолжают прибывать поезда.

Движение происходит согласно расписанию.

Контакт-центр Укрзализныци работает в штатном режиме: 0-800-50-31-11

Выезды из Киева сковали пробки

В пробках стоят водители на большинстве выездов из столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Наибольшие сложности, по состоянию на 10 утра, наблюдаются на трассе в направлении Житомира и Белой Церкви.

Также "стоит" проспект Победы, Голосеевский проспект, Столичное и Гостомельское шоссе.

Поезда из столицы курсируют по графику

"Людей много, паники нет, кассы работают. Пассажиры, у которых есть билеты выедут своими рейсами. Просим покупать билеты через онлайн-каналы", - сообщает Укрзализныця.

Также сообщается, что "пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков - Купянск, движение организовано до Чугуева".

В Киеве наблюдаются перебои с мобильной связью из-за перегрузки

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета, однако Госспецсвязь уверяет, что эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.

"Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это, прежде всего, связано с тем, что сети перегружены", - сообщили в ведомстве.

Официальный портал Киева пока не работает

Власти столицы просят не ждать новостей на официальном сайте Киевской городской администрации (https://kyivcity.gov.ua/).

Портал сегодня не будет работать. Следите за обновлением в соцсетях КГГА и мэтра Киева Виталия Кличко.

Метро, ​​троллейбусы и трамваи перевозят пассажиров бесплатно

Проезд по общественному коммунальному транспорту в Киеве бесплатный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмме.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, в КГГА просят оставаться дома и быть готовыми проследовать к укрытию в случае включения сирен.

Укрытия отмечены на карте.

Школы и садики Киева не работают

Как сообщили в КГГА, с сегодняшнего дня в Киеве не работают школы и садики. Вместе с тем, больницы города работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Столичные власти призывают жителей города по возможности оставаться дома.