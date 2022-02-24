Ситуація у Києві зараз: що відбувається у місті

Відновлено роботу офіційного порталу Києва

Влада столиці відновила роботу офіційного сайту Київської міської адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/).

Від ранку портал не працював. У КМДА пропонували стежити за оновленнями у соцмережах адміністрації та метра Києва Віталія Кличка.

Лікарні та поліклініки Києва працюють

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Відповідне рішення ухвалив Оперативний штаб столиці, повідомляє КМДА.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

На головному вокзалі столиці спокійно

Укрзалізниця повідомляє, що на столичний вокзал продовжують прибувати потяги.

Рух відбувається згідно розкладу.

Контакт-центр Укрзалізниці працюэ в штатному режимі: 0-800-50-31-11

Виїзди з Києва скували пробки

У заторах стоять водії на більшості виїздів зі столиці.

Про це свідчать дані Google Maps.

Найбільші складнощі, станом на 10 ранку, спостерігаються на трасі у напрямку Житомира та Білої Церкви.

Також "коштує" проспект Перемоги, Голосіївський проспект, Столичне та Гостомельське шосе.

Поїзди зі столиці курсують за графіками

"Людей багато, паніки немає, каси працюють. Пасажири, які мають квитки виїдуть своїми рейсами. Просимо купувати квитки через онлайн-канали", - повідомляє Укрзалізниця.

Також повідомляється, що "приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва".

У Києві спостерігаються перебої з мобільним звʼязком через перевантаження

У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету, проте Держспецзв’язок запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.

"Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені", - повідомили у відомстві.

Офіційний портал Києва наразі не працює

Влада столиці просить не чекати новин на офіційному сайті Київської міської адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/).

Портал сьогодні не працюватиме. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах КМДА та метра Києва Віталія Кличка.

Метро, тролейбуси і трамваї перевозять пасажирів безкоштовно

Проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграмі.

Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

Усіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, у КМДА просять залишатися вдома та бути готовими прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.

Укриття позначені на мапі.

Школи та садки Києва не працюють

Як повідомили у КМДА, із сьогоднішнього дня в Києві не працюють школи та садочки. Водночас лікарні міста працюють у посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

Столична влада закликає мешканців міста по можливості залишатися вдома.