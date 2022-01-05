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Ситуация в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию

Автор: Александр Белоус

В городе Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) митингующие берут штурмом здание акимата. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Orda.Kz.

По данным издания, ранее у акимата (администрации) собрались 1000 протестующих. Они жгли костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют выйти акима области.

При этом полицейские в Актобе заявили, что они с народом, не будут поднимать руку на народ.

Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

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Казахстан