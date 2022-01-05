Ситуация в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию

Фото: полиция перешла на сторону народа в Актобе (orda.kz)

В городе Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) митингующие берут штурмом здание акимата. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Orda.Kz.

По данным издания, ранее у акимата (администрации) собрались 1000 протестующих. Они жгли костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют выйти акима области. При этом полицейские в Актобе заявили, что они с народом, не будут поднимать руку на народ.