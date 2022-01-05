Ситуація в Казахстані: в Актобе поліція перейшла на бік протестувальників, люди штурмують адміністрацію
Фото: поліція перейшла на бік народу в Актобе (orda.kz)
У місті Актобе (адміністративний центр Актюбинської області, на заході Казахстану) мітингувальники беруть штурмом будівлю акімату. Співробітники поліції заявили, що вони "з народом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Orda.Kz.
За даними видання, раніше у акімату (адміністрації) зібралися 1000 протестувальників. Вони палили багаття, щоб зігрітися. Мітингувальники відучора вимагають вийти з області.
При цьому поліцейські в Актобе заявили, що вони з народом, не будуть піднімати руку на народ.
Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.