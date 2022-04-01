Ситуация в Харьковской области: зафиксировано 170 обстрелов из "Градов" и 1 ракетный удар

Вчера оккупанты наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи.

При этом активность российской авиации по Харькову не наблюдалось. Зафиксирована определенная активность БПЛА противника, которые совершали полеты с разведывательной целью.

Из Изюмского района начали эвакуировать мирное население.

Синєгубов поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь, которая поступает круглосуточно из разных уголков Украины и из других стран.