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Ситуация в Харьковской области: зафиксировано 170 обстрелов из "Градов" и 1 ракетный удар

Фото: в Харьковской области зафиксировано 170 обстрелов из "Градов" (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области за минувшие сутки российские военные нанесли 46 ударов. Всего было зафиксировано 170 обстрелов из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Вчера оккупанты наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи.

При этом активность российской авиации по Харькову не наблюдалось. Зафиксирована определенная активность БПЛА противника, которые совершали полеты с разведывательной целью.

Из Изюмского района начали эвакуировать мирное население.

Синєгубов поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь, которая поступает круглосуточно из разных уголков Украины и из других стран.

Напомним, в Черниговской области начали освобождать ранее оккупированные населенные пункты, однако существует угроза авиационных и ракетных ударов.

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