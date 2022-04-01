Ситуація у Харківській області: зафіксовано 170 обстрілів з "Градів" та 1 ракетний удар

Вчора окупанти наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі.

При цьому активність російської авіації по Харкову не спостерігали. Зафіксована певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

З Ізюмського району почали евакуювати мирне населення.

Синєгубов подякував волонтерам за гуманітарну допомогу, яка надходить цілодобово з різних куточків України та з інших країн.