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Ситуация в Харькове после смерти Кернеса станет более конфликтной, - политолог

Автор: Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса повлечет за собой перемены политического ландшафта в регионе. Ситуация в городе станет более напряженной.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

По словам политолога Владимира Фесенко, борьба за контроль над Харьковом не будет легкой ни для одного из игроков.

"Начнется острая борьба за политическое и бизнесовое наследство Кернеса, нет никаких сомнений. Эпоха монопольного контроля над Харьковом заканчивается, ситуация там станет более конфликтной и напряженной. На выборах мэра явно не будет одного фаворита и никому из кандидатов не гарантирована победа, тем более в первом туре", - отметил Фесенко.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса с сентября.

На местных выборах в октябре Кернес одержал победу в первом туре. 9 декабря Кернеса объявили мэром без принятия присяги.

Как писало РБК-Украина, довыборы в Харькове могут пройти только в две даты.

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Новости Украины ХарьковГеннадий КернесХарьковвыборы мэра