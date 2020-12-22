Ситуація в Харкові після смерті Кернеса стане більш конфліктною, - політолог

Смерть мера Харкова Геннадія Кернеса спричинить зміни політичного ландшафту в регіоні. Ситуація в місті стане більш напруженою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

За словами політолога Володимира Фесенка, боротьба за контроль над Харковом не буде легкою ні для одного з гравців.

"Почнеться гостра боротьба за політичну і бізнесову спадщину Кернеса, немає ніяких сумнівів. Епоха монопольного контролю над Харковом закінчується, ситуація там стане більш конфліктною і напруженою. На виборах мера явно не буде одного фаворита і нікому з кандидатів не гарантована перемога, тим більше в першому турі", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці, де він проходив лікування від коронавірусу з вересня.

На місцевих виборах у жовтні Кернес здобув перемогу в першому турі. 9 грудня Кернеса оголосили мером без прийняття присяги.

Як повідомляло РБК-Україна, довибори в Харкові можуть пройти тільки дві дати.