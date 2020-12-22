ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ситуація в Харкові після смерті Кернеса стане більш конфліктною, - політолог

Автор: Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

Смерть мера Харкова Геннадія Кернеса спричинить зміни політичного ландшафту в регіоні. Ситуація в місті стане більш напруженою.

Популярні новини

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

За словами політолога Володимира Фесенка, боротьба за контроль над Харковом не буде легкою ні для одного з гравців.

"Почнеться гостра боротьба за політичну і бізнесову спадщину Кернеса, немає ніяких сумнівів. Епоха монопольного контролю над Харковом закінчується, ситуація там стане більш конфліктною і напруженою. На виборах мера явно не буде одного фаворита і нікому з кандидатів не гарантована перемога, тим більше в першому турі", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці, де він проходив лікування від коронавірусу з вересня.

На місцевих виборах у жовтні Кернес здобув перемогу в першому турі. 9 грудня Кернеса оголосили мером без прийняття присяги.

Як повідомляло РБК-Україна, довибори в Харкові можуть пройти тільки дві дати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківГенадій КернесХарківвыборы мэра