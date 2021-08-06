Ситуация в Харькове накануне выборов мэра стабильная, - Тимошенко
Ситуация в Харькове накануне выборов городского головы стабильная и такой же должна остаться после выборов, назначенных на 31 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Forbes Ukraine заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.
"В Харькове есть два основных кандидата (и.о. городского головы Игорь Терехов и экс-мэр Харькова Михаил Добкин - ред.). Я, как заместитель председателя Офиса президента, не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин - ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов", - сказал Тимошенко.
По его словам, в последнее время в Офисе Президента выработан действенный механизм сотрудничества с местными властями, по которому деньги для реализации инфраструктурных проектов выделяются тем регионам, которые проявляют инициативу и выполняют определенный перечень подготовительных процедур.
"Осенью-зимой 2020 года каждый губернатор должен был собрать документы, объявить тендер на строительство, подписать договор и найти инвесторов. С домашней работой губернатор может приходить к нам за дополнительными деньгами в рамках "Большой стройки". Некоторые губернаторы плохо справляются, поэтому и меняем их время от времени", - сказал замглавы ОП.
Основываясь на опыте работы с руководителями регионов, Тимошенко утверждает, что в Харькове ситуация стабильная и регион активно развивается.
"У них много проектов, которых нет нигде на территории Украины. Например, в этом году будет открываться крутой зоопарк в Восточной Европе", - добавил он.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в настоящее время в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах на различных стадиях реализации находится около 1000 инфраструктурных проектов, без учета дорожного строительства и ремонта. В результате децентрализации в реализации этих проектов принимают участие как центральная власть, так и сами регионы.