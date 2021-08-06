Ситуация в Харькове накануне выборов мэра стабильная, - Тимошенко

Ситуация в Харькове накануне выборов городского головы стабильная и такой же должна остаться после выборов, назначенных на 31 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Forbes Ukraine заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

"В Харькове есть два основных кандидата (и.о. городского головы Игорь Терехов и экс-мэр Харькова Михаил Добкин - ред.). Я, как заместитель председателя Офиса президента, не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин - ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов", - сказал Тимошенко.

По его словам, в последнее время в Офисе Президента выработан действенный механизм сотрудничества с местными властями, по которому деньги для реализации инфраструктурных проектов выделяются тем регионам, которые проявляют инициативу и выполняют определенный перечень подготовительных процедур.

"Осенью-зимой 2020 года каждый губернатор должен был собрать документы, объявить тендер на строительство, подписать договор и найти инвесторов. С домашней работой губернатор может приходить к нам за дополнительными деньгами в рамках "Большой стройки". Некоторые губернаторы плохо справляются, поэтому и меняем их время от времени", - сказал замглавы ОП.

Основываясь на опыте работы с руководителями регионов, Тимошенко утверждает, что в Харькове ситуация стабильная и регион активно развивается.

"У них много проектов, которых нет нигде на территории Украины. Например, в этом году будет открываться крутой зоопарк в Восточной Европе", - добавил он.