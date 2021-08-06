Ситуація в Харкові напередодні виборів мера стабільна, - Тимошенко

Ситуація в Харкові напередодні виборів міського голови стабільна і такою ж має залишитися після виборів, призначених на 31 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Forbes Ukraine заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.

"У Харкові є два основні кандидати (в.о. міського голови Ігор Терехов і ексмер Харкова Михайло Добкін - ред.). Я, як заступник голови Офісу президента, не можу агітувати. І ось як воно йде за соцопитуваннями, так і закінчиться. Другий кандидат (Добкін - ред.) розгойдує ситуацію через ЗМІ, але, думаю, вибори там відбудуться спокійно і без сюрпризів", - сказав Тимошенко.

За його словами, останнім часом в Офісі Президента вироблений дієвий механізм співпраці з місцевою владою, за яким гроші для реалізації інфраструктурних проєктів виділяються тим регіонам, які проявляють ініціативу і виконують певний перелік підготовчих процедур.

"Восени-взимку 2020 року кожен губернатор повинен був зібрати документи, оголосити тендер на будівництво, підписати договір і знайти інвесторів. З домашньою роботою губернатор може приходити до нас за додатковими грошима в рамках "Великого будівництва". Деякі губернатори погано справляються, тому і міняємо їх час від часу", - сказав заступник голови ОП.

Грунтуючись на досвіді роботи з керівниками регіонів, Тимошенко стверджує, що в Харкові ситуація стабільна і регіон активно розвивається.

"У них багато проєктів, яких немає ніде на території України. Наприклад, в цьому році буде відкриватися найкрутіший зоопарк у Східній Європі", - додав він.