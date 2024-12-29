Ситуація в Грузії: Зурабішвілі покине президентський палац, Кавелашвілі склав присягу

Ситуація в Грузії

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК Грузії, перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років.

Опозиція відмовилася визнавати результати виборів. Чинна влада Грузії заявила, що призупиняє інтеграцію країни в ЄС. Це викликало нову хвилю протестів.

14 грудня виборча колегія обрала на посаду президенту Грузії колишнього футболіста з антизахідними поглядами Михаїла Кавелашвілі. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість мала "Грузинська мрія". Кавелашвілі був єдиним кандидатом від керівної партії.

Раніше Зурабішвілі заявляла, що відмовляється складати повноваження доти, доки в Грузії призначать нові парламентські вибори.

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