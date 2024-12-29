Ситуация в Грузии: Зурабишвили покинула президентский дворец, Кавелашвили принял присягу

Зурабишвили вышла к участникам акции, которые собрались возле президентского дворца Орбелиани.

"Я хочу сказать вам и сдать отчет вам - 6 лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и верности вам, поэтому я сегодня здесь и эта лояльность не изменится в любом случае, нахожусь ли я во дворце или вне дворца. Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", - сказала она.

По ее словам, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили - "пародия".

Тем временем в парламенте Грузии пришла инаугурация избранного избирательной коллегией президента Михаила Кавелашвили. Он принял соответствующую присягу. При этом на инаугурацию не были приглашены представители европейских стран и США.

По Конституции Грузии обязанности Зурабишвили должны были закончиться после присяги нового президента. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают Кавелашвили шестым президентом Грузии.

Грузинская оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в правящей партии "Грузинская мечта" пригрозили Зурабишвили тюрьмой, если она откажется покидать пост или попытается распустить парламент.