Ситуация в Грузии: Зурабишвили покинула президентский дворец, Кавелашвили принял присягу

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец. Тем временем Михаил Кавелашвили в парламенте принял присягу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Зурабишвили вышла к участникам акции, которые собрались возле президентского дворца Орбелиани.
"Я хочу сказать вам и сдать отчет вам - 6 лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и верности вам, поэтому я сегодня здесь и эта лояльность не изменится в любом случае, нахожусь ли я во дворце или вне дворца. Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", - сказала она.
По ее словам, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили - "пародия".
Тем временем в парламенте Грузии пришла инаугурация избранного избирательной коллегией президента Михаила Кавелашвили. Он принял соответствующую присягу. При этом на инаугурацию не были приглашены представители европейских стран и США.
По Конституции Грузии обязанности Зурабишвили должны были закончиться после присяги нового президента. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают Кавелашвили шестым президентом Грузии.
Грузинская оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в правящей партии "Грузинская мечта" пригрозили Зурабишвили тюрьмой, если она откажется покидать пост или попытается распустить парламент.
Напомним, в конце октября в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной более 10 лет.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов. Действующие власти Грузии заявили, что приостанавливают интеграцию страны в ЕС. Это вызвало новую волну протестов.
14 декабря избирательная коллегия избрала на пост президента Грузии бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство имела "Грузинская мечта". Кавелашвили был единственным кандидатом от правящей партии.
Ранее Зурабишвили заявляла, что отказывается сложить полномочия до тех пор, пока в Грузии назначат новые парламентские выборы.
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