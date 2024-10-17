Ситуація гірша, ніж у часи блекаутів: бізнес закликав владу відновити механізм бронювання

За словами президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, проблема, яка виникла з бронюванням, завдає підприємствам більше шкоди, ніж блекаути, адже вони ризикують залишитися без найцінніших робітників.

"Представники ТЦК просто йдуть на початку дня на нашу прохідні, де йде тисяча людей, роздають повістки — і вони виконали свій план роботи на місяць вперед. До чого це призводить? До нас не йдуть люди працювати. Вони бояться, що ми їх не встигнемо забронювати. І це дійсно траплялося", - зауважив він.

Каленков також нагадав, що одне робоче місце у сталеливарній галузі створює 7,5 робочих місць у суміжних галузях. Тож закриття підприємств у цій галузі через дефіцит працівників, який спровокує затримка бронювання, створить кризу у економіці та соціальній сфері, та призведе до падіння бюджетних надходжень.

Водночас, представники бізнесу підкреслили: проблему з бронюванням дійсно необхідно вирішити, адже за останні кілька місяців кількість заброньованих осіб збільшилася удвічі, що свідчить про маніпуляції з визначенням стратегічності підприємств. Однак цю проблему можна вирішити без зупинки процесу бронювання, переконані вони.

"Якщо заболів палець, не обов'язково відрізати цілу ногу. Треба лікувати палець. Ми погоджуємося, що при визначенні критично важливих підприємств, хтось скористався додатковим бронюванням, і це проблема, яку потрібно вирішувати. Але для цього не треба зупиняти бронювання. Адже зараз створено часовий лаг, під час якого представник ТЦК буде вирішувати, кого з працівників мобілізувати, а не керівництво підприємства. І ми залишимося без критично важливих працівників", - наголосив голова Асоціації "Укрцемент" Павло Качур.

На переконання учасників прес-конференції, сучасний рівень цифровізації суспільства та наявність в Україні окремого відомства – Міністерства цифрової трансформації – дає владі можливість максимально оцифрувати дані про всі українські підприємства, рівень їхньої стратегічності та кількість найманих працівників. Така зрозуміла система дала б змогу владі швидко реагувати на спроби маніпуляцій, а прозорий бізнес, який працює, сплачує податки та підтримує обороноздатність, був би захищеним від зупинок.

"За три роки можна було зробити систему, при якій прем'єр-міністр або профільний міністр бачили свої галузі і чітко розуміли, які підприємства дійсно критичні. Це дало б змогу навіть відслідковувати, коли працівникові виповнюється, скажімо, 60 років, і його бронювання автоматично скасовувалося б, і переходило на іншу позицію", - каже президент Української спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.