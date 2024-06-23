Ситуація на фронті залишатиметься складною ще щонайменше місяць, - Буданов

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого "армагеддону" не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане", - сказав керівник ГУР в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Як зазначає The Philadelphia Inquirer, очікується, що російські війська будуть намагатися максимально тиснути на фронті напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, а також поки не почали надходити більші партії снарядів та іншої важливої зброї від США.

"Ми зробимо все можливе, щоб завадити їм і мінімізувати російські успіхи", - наголосив Буданов.