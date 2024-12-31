Ситуація на фронті залишається складною та напруженою: де росіяни атакують найбільше

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 117 боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боєзіткнень ще тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини та Новосергіївки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку окупанти 22 рази штурмували наші підрозділи в районах насселених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине, 13 боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили п’ять атак. Ще чотири атаки тривають досі.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 23 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Петропавлівка, Українка, Шевченко та Курахове на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, ще п’ять атак тривають.

На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного, крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Зеленому Полю.

На Оріхівському напрямку противник тричі намагався просуватися в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

У Курській області українські захисники відбивають чотири наступальні дії загарбників.