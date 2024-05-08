Ситуація на фронті сьогодні 8 травня

Російські обстріли

Протягом доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина-Слобода та Містки Чернігівської області; Прогрес, Іскрисківщина, Басівка та Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Дружба, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Карлівка та Московське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу противника.