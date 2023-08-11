Ситуація на фронті сьогодні 11 серпня

Російські обстріли

Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (1 знищено) та 1 ракету С-300.

Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди в Харківській області.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.