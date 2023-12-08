Ситуація на фронті сьогодні 8 грудня

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Від авіаційних ударів постраждали:

Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області ;

; Серебрянське лісництво Луганської області ;

; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області ;

; Копані Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Наступ ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 336 230 військових.