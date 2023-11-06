Ситуація на фронті сьогодні 6 листопада

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали:

Синьківка, Іванівка Харківської області;

Надія, Серебрянське лісництво Луганської області;

Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області;

Роботине Запорізької області;

Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 305 090 військових.