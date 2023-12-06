Ситуація на фронті сьогодні 6 грудня

Атаки противника

Російські загарбники протягом доби завдали 2 ракетних та 71 авіаційний удар, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні країни залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційного удару в районі Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Плохів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Чуйківка, Прогрес, Баранівка Сумської області; Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Ступочок Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 29 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Олександропіль Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку захисниками було відбито атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Велетенське Миколаївської області.

Наступ бійців ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 по пункту управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ ЗСУ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.