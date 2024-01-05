Ситуація на фронті сьогодні 5 січня

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

Авіаційних ударів зазнали:

Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області ;

; Новодарівка, Оріхів Запорізької області ;

; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 362 280 військових.