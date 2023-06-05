Ситуація на фронті сьогодні 5 червня

Російські обстріли

Протягом доби окупанти завдали ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні мешканці.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на передовій

Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Втім Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ - на її полігонах триває підготовка підрозділів ворога.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне у Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворог бив з артилерії та мінометів по населених пунктах Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Невське Луганської та Спірне Донецької областей. Під артилерійські обстріли потрапили Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не досягли. Завдали авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артобстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка. Водночас загарбники завдали авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артобстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області. Здійснили артобстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; а також Козацьке, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Втрати росіян

Ворог щоденно зазнає втрат у війні проти України. Тільки 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь окупантів, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, доправили 20 вантажівок поранених росіян. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько 200 осіб.

Окрім того, на Куп’янському напрямку, окупанти вимушені використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два - по ЗРК ворога.

Наші бійці знищили один 1 ворожий розвідувальний дрон.

До того ж підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, ЗРК та три артилерійських підрозділи ворога на вогневих позиціях.

Контрнаступ ЗСУ

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони переходять до контрнаступальних дій на певних напрямках фронту.

Пізніше вона додала, що наші бійці просунулися до 1600 метрів на Бахмутському напрямку.