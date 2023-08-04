Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня

Російські обстріли

"Протягом доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши 2 ударні дрони “Shahed-136/131”, усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам", - пише пресслужба.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, наші захисники стримують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Втрати ворога

"Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - відзначає Генштаб.

Підрозділи ракетних військ й артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.