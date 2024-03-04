Ситуація на фронті сьогодні 4 березня

Українські захисники відбили більше 20 атак російських окупантів під Авдіївкою і вдарили по низці районів зосередження ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не вів. Однак, противник завдав авіаційних ударів в районах чотирьох населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати.

Так, протягом доби противник 2 рази здійснював безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Атаки ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 1150 ворожих солдатів.