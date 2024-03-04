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Ситуация на фронте сегодня 4 марта

Украина, Понедельник 04 марта 2024 20:05
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Ситуация на фронте сегодня 4 марта Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники отбили более 20 атак российских окупантов под Авдеевкой и ударили по ряду районов сосредоточения вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Атаки россиян

Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах пяти населенных пунктов. Артиллерийским и минометным обстрелы оккупантов подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов. Под артиллерийским и минометным огнем находились более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем было более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, несмотря на значительные потери.

Так, в течение суток противник 2 раза совершал безуспешные штурмовые действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Атаки ВСУ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1150 вражеских солдат.

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