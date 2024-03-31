Ситуація на фронті сьогодні 31 березня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 85 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакував на двох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Наприкінці минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 БпЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 6 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни 2 рази атакували позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.