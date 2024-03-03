Ситуація на фронті сьогодні 3 березня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка і Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника біля населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке і Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська агресора біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

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