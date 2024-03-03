Ситуация на фронте сегодня 3 марта

Атаки россиян

В целом враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Свеса Сумской области; Берестовое Харьковской области; Северное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленка и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника возле населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать войска агрессора у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

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