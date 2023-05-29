Ситуація на фронті сьогодні 29 травня

Росіяни зосередились на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, а українські військові атакували три засоби протиповітряної оборони окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України.

Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА"Shahed-136/131".

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на фронтах

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка в Харківській області.

На Куп’янському напрямку протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове, Богуславка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногірськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Надзвичайні події

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Так, у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.