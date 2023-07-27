Ситуація на фронті сьогодні 27 липня

Українські військові стримують тиск російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Їм також вдалося знищити ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Обстріли України

Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 ракети "Калібр" по портовій інфраструктурі Одеської області та 8 "Шахедів". Внаслідок успішної бойової роботи сили та засоби Повітряних Сил знищили усі 8 дронів.

Загалом, росіяни завдали 27 авіаційних ударів та здійснили понад 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на передовій

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдали авіаційного удару поблизу Білогорівки Луганської області. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські бійці успішно відбили ворожі атаки в районі південніше Кліщіївки. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Торецьк, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, наші військові успішно відбили атаки противника в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ загарбників у районі міста Мар’їнка. Росіяни здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

При цьому ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати росіян

За добу авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 1 - по ЗРК та 1 - по пункту управління росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо, лише за минулу добу наші військові знищили 590 окупантів. Загалом РФ втратила понад 244 тисяч своїх солдатів з початку повномасштабної війни проти України.

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