Ситуація на фронті сьогодні 25 серпня

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Синельникове Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області. Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Веселого Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Надія, Твердохлібове Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них: Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Максимівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких: Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Степове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Дмитрівка, Микільське, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.