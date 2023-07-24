Ситуація на фронті сьогодні 24 липня

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області.

З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області; східніше Бояро-Лежачів, Угроїди, південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари фіксувалися біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області.

У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області.

Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Козацьке Херсонської області та місто Херсон.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Надзвичайні події

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

У той же час, російські окупанти продовжують використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.