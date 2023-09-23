Ситуація на фронті сьогодні 23 вересня

Атаки росіян

РФ завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 "Шахедів".

Ворог завдав пʼять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Тур'я, Блешня, Прогрес, Янжулівка Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Запсілля, Пожня Сумської області та Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області та Надія Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новобахмутівка, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили девʼять атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Мар’їнки Донецької області.

Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Червоне, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, пʼять артилерійських засобів та одна радіолокаційна станція противника.