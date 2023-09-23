Ситуация на фронте сегодня 23 сентября

Атаки россиян

РФ нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 14 из 15 "Шахедов".

Враг нанес пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запселье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Берестовое, Масютовка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клищеевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новобахмутовка, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили девять атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Марьинки Донецкой области.

Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное, Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских средств и одна радиолокационная станция противника.