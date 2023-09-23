Ситуація на фронті сьогодні 23 вересня

Українські військові продовжують наступ на двох напрямках фронту. За останню добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ
За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Наші воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби авіація завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.
Вчора, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.
Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.
Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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