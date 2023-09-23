Ситуация на фронте сегодня 23 сентября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григорьевки Донецкой области. Оккупанты пытаются восстановить положение в районе Андреевки. ВСУ в свою очередь атакуют южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России в оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Удар по Севастополю

Вчера, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.