Ситуация на фронте сегодня 23 сентября

Украинские военные продолжают наступление на двух направлениях фронта. За последние сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ
За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки авиация нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России в оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.
Вчера, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.
Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.
Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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