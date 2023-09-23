Ситуація на фронті сьогодні 23 вересня

Українські військові продовжують наступ на двох напрямках фронту. За останню добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ

Ворожі атаки

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Окупанти намагаються відновити положення в районі Андріївки. ЗСУ своєю чергою атакують південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки.

На Запорізькому напрямку атаки в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, продовжують виснажувати ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Наступ ЗСУ

Наші воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

Удар по Севастополю

Вчора, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.