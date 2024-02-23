Ситуація на фронті сьогодні 23 лютого

Атаки росіян

Ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Терни й Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка і Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога у районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисниками відбито 5 атак противника західніше Вербового і поблизу Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

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