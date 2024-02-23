Ситуация на фронте сегодня 23 февраля

Атаки россиян

Враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Раздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Терны и Ямполивка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении защитниками отражены 5 атак противника западнее Вербового и вблизи Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА противника.

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