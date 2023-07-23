Ситуація на фронті сьогодні 23 липня

Атаки ворога

Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та дві балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил було знищено девʼять крилатих ракет.

Крім того, ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу у Донецькій області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські військові успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка Миколаївської області.

Наступальні дії

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Надзвичайні події

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, українські захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога.