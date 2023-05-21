UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація на фронті сьогодні 21 травня

Фото: ситуація на фронті сьогодні 21 травня (faceboo.com GeneralStaff ua)
Автор: Каріна Левицька

Противник продовжує активно концентрувати свої основні сили на напрямках Куп'янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського та Мар'їнського. Загалом, протягом останньої доби відбулося 24 зіткнення на вказаних фронтових ділянках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Ситуація на фронтах

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.

    Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Прогрес Новгород-Сіверського району Чернігівської області; Студенок та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки в Харківській області.

  • На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів марні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка в Луганській області.

  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Невське.

    Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом доби противник марно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.

    Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

  • На Авдіївському напрямку противник вів даремні наступальні дії у напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

  • На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

  • На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар.

  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той самий час, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

    Протягом цієї доби завдав авіаударів по населеному пункту Станіслав Херсонської області, а також обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Тягинку Херсонської області та місто Херсон.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • район зосередження озброєння та військової техніки,
  • 2 склади боєприпасів;
  • 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;
  • та ще одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, сили спеціальних операцій України проводять рейди на східному (лівому) березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниБахмутГенштаб ВСУВійна Росії проти України