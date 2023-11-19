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Ситуація на фронті сьогодні 19 листопада

Фото: Генштаб доповів про ситуацію на фронті 19 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники продовжують штурмувати під Бахмутом та намагаються оточити Авдіївку. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога. Протягом доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Обстріли України

Генштаб повідомив, що у ніч на 19 листопада сили протиповітряної оборони знищили 15 з 20 дронів-камікадзе, які випустив ворог по Україні.

Загалом противник завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак росіян є загиблі та поранені.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.
  • На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.
  • На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівка та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Успіхи ЗСУ

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У Херсонській області наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Ракетні війська ударили по 3 пунктах управління та 3 районах зосередження росіян та ворожої техніки.

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