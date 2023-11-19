Ситуація на фронті сьогодні 19 листопада

Російські загарбники продовжують штурмувати під Бахмутом та намагаються оточити Авдіївку. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога. Протягом доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Обстріли України
Генштаб повідомив, що у ніч на 19 листопада сили протиповітряної оборони знищили 15 з 20 дронів-камікадзе, які випустив ворог по Україні.
Загалом противник завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак росіян є загиблі та поранені.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на фронті
Успіхи ЗСУ
За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У Херсонській області наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Протягом доби авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Ракетні війська ударили по 3 пунктах управління та 3 районах зосередження росіян та ворожої техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.