Ситуация на фронте сегодня 19 ноября

Российские захватчики продолжают штурмовать под Бахмутом и пытаются окружить Авдеевку. Однако ВСУ отражают атаки врага. В течение суток на фронте произошло 71 боевое столкновение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.
Обстрелы Украины
Генштаб сообщил, что в ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом по Украине.
Всего противник нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак россиян есть погибшие и раненые.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте
Успехи ВСУ
По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В Херсонской области наши защитники ведут контрбатарейную борьбу.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления и 3 районам сосредоточения россиян и вражеской техники.
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