Ситуация на фронте сегодня 19 ноября

Обстрелы Украины

Генштаб сообщил, что в ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом по Украине.

Всего противник нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак россиян есть погибшие и раненые.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел. На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 26 атак.

оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 26 атак. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки.

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отбили 3 атаки.

враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отбили 3 атаки. На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Успехи ВСУ

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В Херсонской области наши защитники ведут контрбатарейную борьбу.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления и 3 районам сосредоточения россиян и вражеской техники.