Ситуація на фронті сьогодні 18 травня

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Гірки, Іскрисківщина і Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка на Харківщині.

напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Гірки, Іскрисківщина і Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області.

напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар’їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.

напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар’їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.