Ситуація на фронті сьогодні 17 квітня

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіаційних ударів зазнали :

Попівка, Воздвиженська Сумської області ;

; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області ;

; Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області ;

; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області ;

; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.